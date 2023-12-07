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رياضة

غوارديولا: يجب إيجاد حلّ لأزمة "مانشستر سيتي"

Lebanon 24
07-12-2023 | 15:21
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أقر الإسباني بيب غوارديولا مدرّب مانشستر سيتي الإنكليزي، بأنه يتعيّن عليه ايجاد الحل للأزمة التي يمرّ فيها فريقه لا سيما في الدوري الممتاز وذلك بعد خسارته أمام أستون فيلا 0-1 وتراجعه إلى المركز الرابع.
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واعترف غوارديولا بانه في حاجة إلى ايجاد الحلول للخروج من الأزمة بقوله: نتخلف عن أرسنال بفارق ست نقاط وكنا نتمنى أن نكون في الصدارة، لكننا تعادلنا ثلاث مرات ثم خسرنا الليلة. في السنوات الاخيرة نجحنا في ايجاد طريقة للفوز لكننا عانينا قليلا ويتعين علينا ايجاد الحل.

وتابع: مسؤوليتي أن أجد هذا الحل، تغيير الدينامية من اجل تحقيق الفوز. يجب الاعتراف عندما يكون المنافس أفضل منك.

وقال: لعب أستون فيلا افضل منا. في الشوط الأول لم نتقدّم جيداً في الكرة رغم الاستحواذ، وفي الشوط الثاني تحسّنت الأمور وصنعنا بعض الفرص لكننا لم ننجح في ايجاد اللمسة الأخيرة في الأوقات الجيدة. (العربية)
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