نادال يتحدّث عن نهاية مسيرته... ماذا كشف عن مستقبله؟

Advertisement

أثار أسطورة كرة المضرب الإسباني رافايل نادال، الشكوك حيال مستقبله، بعدما أشار إلى إنه لا يستطيع تأكيد أن عام 2024 سيكون موسمه الأخير قبل اعتزاله الكرة الصفراء.وقال نادال إنه "ليس من المنطقي" تحديد موعد نهائي لنهاية مسيرته، علما أنه كان أشار في تصريحات سابقة إلى أنه سيعلن اعتزاله في نهاية عام 2024.وتابع نادال في مقطع فيديو نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "هناك احتمال كبير أن يكون العام 2024 الأخير لي وسأستمتع بالبطولات بهذه الطريقة".وأضاف: "لا أريد أن أعلن ذلك لأنني في النهاية لا أعرف ما يمكن أن يحدث ويجب أن أعطي نفسي الفرصة لعدم التحدث بشيء واحد لأنني سأكون عبدا لما قلته".وقال: "أعتقد أن الأمر سيكون على هذا النحو، لكن لا يمكنني أن أكون متأكدا بنسبة 100 في المئة لأنني في النهاية عملت كثيرا للعودة للمنافسة، وإذا سمحت لي الأمور ولياقتي البدنية فجأة بالاستمرار والاستمتاع بما أقوم به، فأنا أتطلع إلى ذلك. لماذا سأحدد موعدا نهائيا؟ أعتقد أنه لا معنى له". (سكاي نيوز)