19
o
بيروت
20
o
طرابلس
31
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
10
o
النبطية
12
o
زحلة
10
o
بعلبك
-1
o
بشري
19
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
مانشستر يونايتد يستعد لإفساح طريق الرحيل أمام 3 نجوم
Lebanon 24
08-12-2023
|
00:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أن إدارة مانشستر يونايتد تستعد لإفساح الطريق أمام 3 نجوم للرحيل خلال الميركاتو الشتوي المقبل.
وأوضح المصدر أن إدارة النادي على استعداد للاستماع إلى العروض، التي ستقدم لثلاثة لاعبين بارزين، حيث يتطلع المدرب إريك تين هاغ إلى إعادة بناء فريقه.
Advertisement
وقال إن الأمر يتعلق بشكل أساسي بجيدون سانشو، الذي يبدو أنه في خلاف واضح مع تين هاغ.
وكان نجم بوروسيا دورتموند السابق، الذي انضم إلى الشياطين الحمر مقابل 73 مليون جنيه إسترليني في عام 2021، انتقد مدربه على وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما عاتبه على عدم "العمل بما فيه الكفاية خلال التداريب".
وأضافت "إندبندنت" أن يونايتد على استعداد كذلك للاستماع إلى العروض المقدمة للمدافع الفرنسي المخضرم رافاييل فاران.
وتابعت: "من المقرر أيضا مناقشة مستقبل كاسيميرو، الذي استمتع بموسم أول رائع في مانشستر يونايتد العام الماضي، لكنه سيغيب حاليا لفترة معينة بسبب إصابة في أوتار الركبة".
وكان يونايتد فاز، مساء الأربعاء، بهدفين مقابل واحد على تشيلسي، حيث سيطر بشكل لافت على المباراة وحقق انتصارا، دفعه نحو المركز السادس في جدول ترتيب "البريميرليغ".
Advertisement
الأكثر قراءة
استعدوا "الآتي أعظم": سلسلة منخفضات ستضرب لبنان.. وهكذا سيكون طقس الأعياد بحسب الأب خنيصر
Lebanon 24
استعدوا "الآتي أعظم": سلسلة منخفضات ستضرب لبنان.. وهكذا سيكون طقس الأعياد بحسب الأب خنيصر
03:45 | 2023-12-07
07/12/2023 03:45:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... سماع دوي إنفجار والكهرباء انقطعت عن بعض المنازل
Lebanon 24
بالفيديو... سماع دوي إنفجار والكهرباء انقطعت عن بعض المنازل
14:28 | 2023-12-07
07/12/2023 02:28:47
Lebanon 24
Lebanon 24
إجراء عاجل في محطات المحروقات.. ما الجديد؟
Lebanon 24
إجراء عاجل في محطات المحروقات.. ما الجديد؟
09:24 | 2023-12-07
07/12/2023 09:24:16
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو يهدد "الحزب".. هذا ما سيحصل لبيروت
Lebanon 24
نتنياهو يهدد "الحزب".. هذا ما سيحصل لبيروت
09:44 | 2023-12-07
07/12/2023 09:44:29
Lebanon 24
Lebanon 24
صدمه على أوتوستراد جونية... قوى الامن أوقفت قاتل الشاب رامي الحاج
Lebanon 24
صدمه على أوتوستراد جونية... قوى الامن أوقفت قاتل الشاب رامي الحاج
08:44 | 2023-12-07
07/12/2023 08:44:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
23:00 | 2023-12-07
نادال يتحدّث عن نهاية مسيرته... ماذا كشف عن مستقبله؟
15:21 | 2023-12-07
غوارديولا: يجب إيجاد حلّ لأزمة "مانشستر سيتي"
12:10 | 2023-12-07
النيابة العامة لمكافحة المنشطات تُطالب بإيقاف بوغبا 4 سنوات
11:00 | 2023-12-07
شروط مشاركة الروس في الألعاب الأولمبية
08:00 | 2023-12-07
لأول مرة خلال 111 عاما.. نادي "بيليه" يهبط إلى الدرجة الثانية
04:30 | 2023-12-07
"برشلونة" قد يتخلّى عن نجم آخر.. من الضحية المقبلة؟
فيديو
نانسي عجرم تُحرج عارضة أزياء ايرانية شهيرة.. تجاهلتها بطريقة قاسية شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
نانسي عجرم تُحرج عارضة أزياء ايرانية شهيرة.. تجاهلتها بطريقة قاسية شاهدوا الفيديو
23:30 | 2023-12-06
08/12/2023 08:45:57
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة من جوليا بطرس إلى المصوّر الصحفي معتز العزايزة
Lebanon 24
رسالة من جوليا بطرس إلى المصوّر الصحفي معتز العزايزة
19:16 | 2023-12-06
08/12/2023 08:45:57
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر: بايدن استشهد بحديث للنبي محمد عن مأساة غزة.. هذه حقيقته
Lebanon 24
فيديو ينتشر: بايدن استشهد بحديث للنبي محمد عن مأساة غزة.. هذه حقيقته
03:41 | 2023-12-05
08/12/2023 08:45:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24