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رياضة

مانشستر يونايتد يستعد لإفساح طريق الرحيل أمام 3 نجوم

Lebanon 24
08-12-2023 | 00:53
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ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أن إدارة مانشستر يونايتد تستعد لإفساح الطريق أمام 3 نجوم للرحيل خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وأوضح المصدر أن إدارة النادي على استعداد للاستماع إلى العروض، التي ستقدم لثلاثة لاعبين بارزين، حيث يتطلع المدرب إريك تين هاغ إلى إعادة بناء فريقه.
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وقال إن الأمر يتعلق بشكل أساسي بجيدون سانشو، الذي يبدو أنه في خلاف واضح مع تين هاغ.

وكان نجم بوروسيا دورتموند السابق، الذي انضم إلى الشياطين الحمر مقابل 73 مليون جنيه إسترليني في عام 2021، انتقد مدربه على وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما عاتبه على عدم "العمل بما فيه الكفاية خلال التداريب".
وأضافت "إندبندنت" أن يونايتد على استعداد كذلك للاستماع إلى العروض المقدمة للمدافع الفرنسي المخضرم رافاييل فاران.

وتابعت: "من المقرر أيضا مناقشة مستقبل كاسيميرو، الذي استمتع بموسم أول رائع في مانشستر يونايتد العام الماضي، لكنه سيغيب حاليا لفترة معينة بسبب إصابة في أوتار الركبة".

وكان يونايتد فاز، مساء الأربعاء، بهدفين مقابل واحد على تشيلسي، حيث سيطر بشكل لافت على المباراة وحقق انتصارا، دفعه نحو المركز السادس في جدول ترتيب "البريميرليغ".
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