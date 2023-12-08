ليفاندوفسكي: أستطيع اللعب حتى سنّ الأربعين

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قال البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، إنه يستطيع اللعب حتى سن الأربعين.وأتى حديث ليفاندوفسكي صاحب الـ35 عاماً، لصحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية، حيث قال: لا يزال لدي هذا الشعور والشغف. أعتقد أن بوسعي اللعب لثلاث أو أربع سنوات أخرى، حيث أشعر أنني بحالة جيدة للغاية من الناحية البدنية.وأوضح نجم بايرن ميونخ الألماني السابق أيضا أنه لا يرى نفسه مدربا في المستقبل. (العربية)