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رياضة

ليفاندوفسكي: أستطيع اللعب حتى سنّ الأربعين

Lebanon 24
08-12-2023 | 06:09
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قال البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، إنه يستطيع اللعب حتى سن الأربعين.

وأتى حديث ليفاندوفسكي صاحب الـ35 عاماً، لصحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية، حيث قال: لا يزال لدي هذا الشعور والشغف. أعتقد أن بوسعي اللعب لثلاث أو أربع سنوات أخرى، حيث أشعر أنني بحالة جيدة للغاية من الناحية البدنية.
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وأوضح نجم بايرن ميونخ الألماني السابق أيضا أنه لا يرى نفسه مدربا في المستقبل. (العربية)
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