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رياضة
ليفاندوفسكي: أستطيع اللعب حتى سنّ الأربعين
Lebanon 24
08-12-2023
|
06:09
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قال البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، إنه يستطيع اللعب حتى سن الأربعين.
وأتى حديث ليفاندوفسكي صاحب الـ35 عاماً، لصحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية، حيث قال: لا يزال لدي هذا الشعور والشغف. أعتقد أن بوسعي اللعب لثلاث أو أربع سنوات أخرى، حيث أشعر أنني بحالة جيدة للغاية من الناحية البدنية.
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وأوضح نجم بايرن ميونخ الألماني السابق أيضا أنه لا يرى نفسه مدربا في المستقبل. (العربية)
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