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رياضة

مواجهات نارية.. اليكم نتائج قرعة بطولة كوبا أميركا 2024

Lebanon 24
08-12-2023 | 09:00
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قام اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" بسحب قرعة بطولة كوبا أميركا 2024، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأميركية بمشاركة 16 فريقًا.
وشهدت القرعة ابتعاد منتخبي الأرجنتين والبرازيل من مواجهات الأدوار الإقصائية، ولن يلتقي المنتخبان العريقان إلا فى المباراة النهائية فقط.
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وجاءت قرعة البطولة كالتالي:


المجموعة الأولى: الأرجنتين، بيرو، تشيلي والفائز من كندا وترينداد وتوباجو بملحق الكونكاكاف.

المجموعة الثانية : المكسيك، الإكوادور، فنزويلا، جامايكا.

المجموعة الثالثة : الولايات المتحدة، أوروجواي، بنما، بوليفيا

المجموعة الرابعة : البرازيل، كولومبيا، باراجواي والفائز من كوستاريكا وهندوراس بملحق الكونكاكاف. (روسيا اليوم)
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