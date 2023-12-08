Advertisement

رياضة

سكالوني: سأتحدث مع ميسي بشأن مستقبلي

Lebanon 24
08-12-2023 | 10:00
A-
A+
Doc-P-1139004-638376488267286130.jpg
Doc-P-1139004-638376488267286130.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف سكالوني، مدرب منتخب الأرجنتين، أنه سيتعيّن عليه التحدث مع الأسطورة ليونيل ميسي بشأن مستقبله وقرار استمراره في تدريب الفريق الذي توج بكأس العالم 2022 في قطر.

وقال سكالوني الذي حضر قرعة بطولة كوبا أميركا: ما زلت أفكر بشأن مستقبلي، لا يوجد شيء غريب، اللاعبون جيدون جدا وكذلك كافة أفراد الفريق، وهم بحاجة إلى مدرب جيد، أعتقد أنهم بحاجة إلى مدرب في مستواهم.
Advertisement

وتابع المدرب الأرجنتيني: لقد تحدثت مع ميسي في غرفة الملابس بعد لقاء البرازيل، إنه القائد ولدي علاقة رائعة معه، يتعين علي الحديث معه مرة أخرى. (العربية)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:28 | 2023-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2023-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2023-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:18 | 2023-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:56 | 2023-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
09:00 | 2023-12-08
07:00 | 2023-12-08
06:09 | 2023-12-08
00:53 | 2023-12-08
23:00 | 2023-12-07
15:21 | 2023-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24