سكالوني: سأتحدث مع ميسي بشأن مستقبلي

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كشف سكالوني، مدرب منتخب الأرجنتين، أنه سيتعيّن عليه التحدث مع الأسطورة ليونيل ميسي بشأن مستقبله وقرار استمراره في تدريب الفريق الذي توج بكأس العالم 2022 في قطر.وقال سكالوني الذي حضر قرعة بطولة كوبا أميركا: ما زلت أفكر بشأن مستقبلي، لا يوجد شيء غريب، اللاعبون جيدون جدا وكذلك كافة أفراد الفريق، وهم بحاجة إلى مدرب جيد، أعتقد أنهم بحاجة إلى مدرب في مستواهم.وتابع المدرب الأرجنتيني: لقد تحدثت مع ميسي في غرفة الملابس بعد لقاء البرازيل، إنه القائد ولدي علاقة رائعة معه، يتعين علي الحديث معه مرة أخرى. (العربية)