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رياضة

الأنصار يكتسح النجمة بنتيجة 5-1 في الدوري اللبناني لكرة القدم

Lebanon 24
08-12-2023 | 12:35
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ألحق الانصار صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز ببطولة لبنان لكرة القدم، خسارة اولى بغريمه التقليدي النجمة المتصدر 5 - 1، في المباراة التي اجريت بينهما اليوم، في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، في المرحلة الحادية عشرة، الاخيرة ذهابا، من الدوري العام ال64.

 

وافتتح المهاجم السنغالي الحاج مالك تال التسجيل للانصار في الدقيقة 15، بكرة ارضية لعبها من مشارف المنطقة بعيدا من الرقابة الدفاعية الى يسار الحارس علي السبع، اثر تمريرة متقنة من علي الحاج رغم كون الاخير ممددا على الارض.

 

وبعدها بدقائق "قش" الحاج مالك في دور المدافع كرة رأسية من ضربة ركنية اخفق الحارس نزيه اسعد في التصدي لها، قبل ان تصل الى خط المرمى، لتمنح النجمة اصابة التعادل.

 

وفي الدقيقة 28 سجل الفلسطيني محمد حبوس بكرة متوسطة الارتفاع سددها من داخل المنطقة الى الزاوية اليمنى الضيقة لمرمى السبع اثر تمريرة من نادر مطر من الجهة الاخرى.

 

وقلص الاوكراني دبما النتيجة للنجمة بتسجيله الاصابة الاولى في الدقيقة 63. الا ان الحاج مالك اعاد الفارق الى اصابتين من "بنالتي" في الدقيقة 67، اثر عرقلة الحارس السبع لحبوس داخل المنطقة.

 

ورفع محمد المصري النتيجة الى 4 - 1 في الدقيقة 71، قبل ان يختتم المدافع نصار نصار المهرجان التهديفي بتسجيله الاصابة الخامسة في الدقيقة 74.

 

وهذا الفوز الخامس للانصار، والاول تخت قيادة مديره الفني الجديد يوسف الجوهري، فعزز مركزه الرابع برصيد 20 نقطة في ختام الذهاب.

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