المصري طارق حامد يعلن اعتزاله اللعب دوليا

أعلن لاعب الوسط المصري طارق حامد، المعار من اتحاد جدة بطل الدوري السعودي إلى نادي ضمك، اليوم، اعتزاله اللعب دوليا.

وكتب عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "على مدار 10 سنوات، تشرفت بتمثيل منتخب بلدي مصر، اليوم أعلن اعتزالي اللعب الدولي بعد مسيرة طويلة أفتخر بها".

وأضاف لاعب الزمالك السابق: "أتوجه بالشكر لكل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية التي تشرفت بالعمل معها، وأتمنى لزملائي كل التوفيق فيما هو قادم. الآن سأعود لصفوف الجماهير كمشجع عاشق ومحب لمنتخب بلدي مصر".

وبدأ حامد مشواره مع منتخب مصر في السابع من أذار 2013 خلال مباراة ودية أمام قطر، كانت الأولى بين 58 مباراة دولية، سجل خلالها هدفا واحدا كان في مرمى مالاوي بتصفيات كأس أمم إفريقيا في مارس الماضي. (سكاي نيوز)