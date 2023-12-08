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رياضة

قرعة "كوبا أميركا".. مواجهات من العيار الثقيل

Lebanon 24
08-12-2023 | 23:00
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أجريت في مدينة ميامي ، مراسم قرعة بطولة كوبا أمريكا 2024، التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الصيف المقبل، بمشاركة 16 منتخبا.

 

وشهدت القرعة ابتعاد منتخبي الأرجنتين والبرازيل من مواجهات الأدوار الإقصائية ولن يلتقي المنتخبان العريقان إلا فى المباراة النهائية فقط.

 

وأوقعت قرعة دور المجموعات، منتخب الأرجنتين حامل اللقب في المجموعة الأولى رفقة بيرو وتشيلي والفائز من ملحق الكونكاكاف بين كندا وترينداد وتوباغو، أما المنتخب البرازيلي جاء في المجموعة الرابعة بجوار كولومبيا وباراغوي وجامايكا.

 

وحل المنتخب الأمريكي صاحب الأرض في المجموعة الثالثة، رفقة أوروغواي وبنما وبوليفيا، وجاء المنتخب المكسيكي في المجموعة الثانية بجانب الإكوادور وفنزويلا والفائز من ملحق الكونكاكاف بين هندوراس وكوستاريكا.

نتائج قرعة كوبا أمريكا 2024:

 المجموعة الأولى:الأرجنتين، بيرو، تشيلي، الفائز من ملحق الكونكاكاف (ترينداد وتوباغو أو كندا) 

 المجموعة الثانية:المكسيك، الإكوادور، فنزويلا، الفائز من ملحق الكونكاكاف (هندوراس أو كوستاريكا)

 المجموعة الثالثة:أمريكا، أوروغواي، بنما، بوليفيا

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