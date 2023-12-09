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رياضة
المدرب أصيب بجروح خطيرة.. فريق كرة قدم يتعرّض لهجوم مروع إليكم التفاصيل (صور)
Lebanon 24
09-12-2023
|
01:00
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في طريقه لخوض مباراة بالدوري، تعرّض فريق كرة قدم نيجيري لهجوم مروع من قبل مسلحين، ما أدى إلى إصابات خطيرة وسط أفراد البعثة بمن فيهم المدرب.
وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني: تعرض فريق صن شاين ستارز لهجوم مروع أثناء سفر البعثة لخوض مباراة في مدينة أخرى داخل نيجيريا.
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وأصيب أحد العاملين لدى الفريق بإحدى الطلقات، وتم نقله إلى المستشفى، وأصيب أيضا العديد من مسؤولي النادي بما في ذلك اللاعبون ومدرب الفريق سيون بيتيكو الذي أصيب بجروح خطيرة.
وكان الفريق الذي ينشط في الدوري النيجيري في طريقه لخوض مباراة خارج ملعبه أمام بيندل انسورانس.
وقال صن شاين ستارز في بيان صحافي بعد الهجوم: "يحزننا أن نبلغ النيجيريين، وخاصة عشاق كرة القدم، أن فريقنا تعرض لهجوم قبل دقائق على الطريق السريع، قبل خوض مباراتنا التي كانت مقررة نهاية الأسبوع".
وأضاف النادي الذي يتخذ من مدينة أكوري، جنوب غرب نيجيريا، مقرا له: أصيب فتى الكرة لدينا بالرصاص في الهجوم المروع، وأصيب المدرب ومسؤولين آخرون في النادي بمن في ذلك اللاعبون بجروح خطيرة، وقد تطلب الأمر تدخل ضباط السلامة على الطرق الفيدرالية، والذين ساعدوا في إنقاذ المصابين ونقلهم إلى أقرب مستشفى.
وتظهر صور الحادث، تحطم نوافذ الحافلة بسبب الطلقات النارية، ويحتل النادي المركز الـ 11 في جدول الدوري، ويملك في رصيده 16 نقطة من 12 مواجهة.(العربية)
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