"لأسباب شخصية".. حكيمي يغيب عن التدريبات!

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في قضية كُشف عنها في آذار الماضي، تمسكت ضحية النجم المغربي أشرف حكيمي أمس الجمعة بادعاءاتها أن اللاعب اعتدى عليها جنسيا .وفاجأ نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الجماهير أمس الجمعة بإصدار بيان يعلن فيه غياب حكيمي عن التدريبات "لأسباب شخصية" ليكشف الإسباني لويس إنريكي مدرب الفريق خلال المؤتمر الصحفي أن اللاعب غاب لذات الأسباب وأنه سيستدعى لقائمة الفريق لمباراة نانت اليوم السبت.وكشفت إذاعة "مونتي كارلو" الفرنسية أن اللاعب المغربي غاب عن التدريبات للمثول أمام المحكمة والإدلاء بأقواله حول التهم الموجهة إليه من قبل الضحية.ووجهت إلى أشرف حكيمي تهم تحرش من قبل طرف مجهول في آذار الماضي لينفي اللاعب صحتها في حينه ويطلب مواجهة الضحية منذ بدء التحقيقات.وأظهر محامي الظهير الأيمن أن عملية الابتزاز التي يتعرض لها اللاعب لن تكتمل بعد الانتهاء من القضية "الضحية المزعومة رفضت تقديم شكوى وتقديم أدلة طبية أو جسدية وأيضا رفضت مواجهة حكيمي وكل القضية هي مبنية على حديثها. وبحسب ما أرى وبالوثائق التي تمتلكها الشرطة حاليا فإن حكيمي هو ضحية ابتزاز".ووفق ما أضافت "مونتي كارلو" فإن حكيمي واجه الضحية وأن محاميها فند ادعاءات الابتزاز مضيفا: لا يوجد شيء في قضيتنا يدعو إلى محاولتنا ابتزاز حكيمي، وموكلتي تقف خلف جميع أقوالها وقد قمنا بتقديم دعوى قضائية مدنية.وتعود جذور القضية إلى آذار الماضي عندما ادعت فتاة بأن اللاعب المغربي تحرش بها دون موافقة منها لينفي اللاعب الدعاءات قبل أن تنقلب حياته الشخصية إلى جحيم بانفصاله عن زوجته هبة عبوك التي طلبت لاحقا الطلاق منه وأن ينفق نصف ثروته عليها خلال الإجراءات. (العربية)