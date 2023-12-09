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رياضة

"هالك الروسي" يحقق رقما قياسيا جديدا! (صور)

Lebanon 24
09-12-2023 | 04:00
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تمكن الروسي سيرجي أجادجانيان صاحب الرقم القياسي العالمي في سحب المعدات الثقيلة وأرقام القوة الملقب بـ"هالك الروسي"، من تحقيق رقم قياسي عالمي جديد.

وحمل أجادجانيان أوزانا حديدية تصل إلى 210 كغ على كتفيه لمدة دقيقة تقريبا، بينما كان ينفخ وساداتي التدفئة الطبية حتى تنفجر، حسبما صرح زميله حامل الرقم القياسي الروسي والعالمي، أقوى رجل في روسيا لعام 2022، ديفيد شامي لوكالة نوفوستي.
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وتم تسجيل الرقم القياسي أمس الجمعة في قصر "تريومف" الرياضي في ليوبيرتسي بالقرب من العاصمة الروسية موسكو.

وحقق "هالك" الروسي رقما قياسيا عالميا لم يسبق له مثيل في تاريخ رياضات القوة.
 
 
 
 
 
وعلّق زميله شامي: "إن الحمولة يمكن مقارنتها حقا بالأساطير اليونانية القديمة، عندما كان العملاق العظيم يحمل السماء على كتفيه، وفي الوقت نفسه، وبسبب الوزن الكبير، تم الضغط حرفيا على الحجاب الحاجز للرياضي، مما لا يسمح للرياضي بالتنفس بشكل طبيعي، والوزن الزائد أتى بسبب قيامه بنفخ وسادتي التدفئة الطبية إلى حد الانفجار".

وأشار إلى أن فكرة الرقم القياسي تم تطويرها من قبل رئيس الحركة الدولية لألعاب القوى "أقوى أمة في العالم" ميخائيل بالر. (روسيا اليوم)

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