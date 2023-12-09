دولة تقرر وضع "هدف تاريخي" لأحد أساطير كرة القدم لديها على عملة نقدية (فيديو)

لتكريم أحد أساطير كرة القدم، قررت هولندا وضع هدف أيقوني له، على عملة فريدة من نوعها، ستستخدم في البلاد.



وأعلنت وزارة الخزنة الهولندية، أن الأسطورة دينيس بيركامب، سيتصدر عملة خاصة بقيمة 8 يورو، في هولندا.



وسيطبع على العملة هدف بيركامب الشهير لهولندا، في مرمى الأرجنتين، بربع نهائي كأس العالم 1998.

Three perfect touches 👟💥



Dennis Bergkamp's knack for making goalscoring look easy was on full display when he fired @OnsOranje into the #WorldCup semi-finals #onthisday in 1998 🇳🇱 pic.twitter.com/akVInsbTT7 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 4, 2019 Advertisement

هذا الهدف "القاتل" الذي سجله بيركامب بمهارة استثنائية، أقصى الأرجنتين، وأهل هولندا إلى نصف نهائي المونديال الفرنسي.



واختارت هولندا قيمة 8 يورو، نسبة للرقم 8 الذي ارتداه النجم السابق مع منتخب هولندا.(سكاي نيوز)















