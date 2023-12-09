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رياضة
هجوم مسلّح على حافلة لفريق كرة قدم... الجرحى نُقلوا إلى المستشفى والإصابات خطيرة (صورة)
Lebanon 24
09-12-2023
|
05:03
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تعرض فريق كرة قدم نيجيري لهجوم مروع من قبل مسلحين، وهو في طريقه إلى خوض مباراة بالدوري، أدى إلى إصابات خطيرة وسط أفراد البعثة بمن فيهم المدرب.
وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني: تعرض فريق صن شاين ستارز لهجوم مروع أثناء سفر البعثة لخوض مباراة في مدينة أخرى داخل نيجيريا.
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وقال صن شاين ستارز في بيان صحافي بعد الهجوم: يحزننا أن نبلغ النيجيريين، وخاصة عشاق كرة القدم، أن فريقنا تعرض لهجوم قبل دقائق على الطريق السريع، قبل خوض مباراتنا التي كانت مقررة نهاية الأسبوع.
وأضاف النادي الذي يتخذ من مدينة أكوري، جنوب غرب نيجيريا، مقرا له: أصيب فتى الكرة لدينا بالرصاص في الهجوم المروع، وأصيب المدرب ومسؤولون آخرون ولاعبون بجروح خطيرة، وقد تطلب الأمر تدخل ضباط السلامة على الطرق الفيدرالية، والذين ساعدوا في إنقاذ المصابين ونقلهم إلى أقرب مستشفى. (العربية)
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