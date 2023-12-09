صلاح يسجل هدفه الـ200 مع ليفربول

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ورفع ليفربول رصيده إلى 37 نقطة، بفارق نقطة عن أرسنال الذي يحل على استون فيلا في وقت لاحق، فوضع نفسه في موقع جيد قبل مواجهة مانشستر يونايتد وأرسنال قبل نهاية السنة. قلب ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، صاحب 200 هدف مع الـ"الردز"، تأخره أمام مضيفه المنقوص عددياً كريستال بالاس في آخر ربع ساعة وسجّل هدف الفوز 2-1 في الوقت البدل عن ضائع، ليتصدر ترتيب البريميرليغ موقتاً، السبت في افتتاح المرحلة السادسة عشرة.ورفع ليفربول رصيده إلى 37 نقطة، بفارق نقطة عن أرسنال الذي يحل على استون فيلا في وقت لاحق، فوضع نفسه في موقع جيد قبل مواجهة مانشستر يونايتد وأرسنال قبل نهاية السنة.

وبعد تقدّم بالاس في الشوط الثاني من ركلة جزاء، عادل محمد صلاح مسجلاً هدفه المئتين مع ليفربول في مختلف المسابقات، ليصبح خامس لاعب يحقق هذا الإنجاز بعد الويلزي إيان راش (346)، روجر هانت (285)، غوردان هودجسون (241) والاسكتلندي بيلي ليدل (228)، ثم لعب تمريرة الهدف الثاني للبديل هارفي إليوت في الدقائق الأخيرة. (سكاي نيوز عربية)