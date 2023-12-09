أسطورة نادي ليفربول يوجه رسالة لــ صلاح ما هي؟

بعد تحقيقه رقماً قياسياً، أرسل إيان راش أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي، رسالة للنجم المصري محمد صلاح، عقب تسجيله في الفوز أمام كريستال بالاس.



ونشر إيان راش صورة له رفقة محمد صلاح، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وكتب: "تهانينا لـ محمد صلاح على تسجيله هدفه رقم 200 لهذا النادي العظيم ليفربول".

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وأضاف: "أنا متأكد من أن هناك المزيد في المستقبل، ولا بد من الإشارة بشكل خاص للتمريرة الحاسمة منه اليوم أيضًا للنقاط الثلاث المهمة، محمد صلاح محترف حقيقي وأسطورة للنادي.. يا له من رجل"!



وقاد محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز أمام كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف، حيث أحرز هدف التعادل، وصنع هدف الفوز الذي سجله هارفي إليوت









