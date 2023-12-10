خلافات جديدة بين بيكيه وشاكيرا... ما السبب؟

كشفت تقارير إعلامية، يوم السبت، عن اندلاع مشكلة جديدة بين جيرارد بيكيه والمغنية الكولومبية شاكيرا، يمكن أن تصل إلى المحاكم من أجل الوصول إلى حل للطرفين.

وبحسب الصحافي جوردي مارتن، فإن اللاعب السابق لمنتخب إسبانيا ونادي برشلونة يواجه مشاكل مع شاكيرا بسبب عطلات أطفالهما المدرسية، بالإضافة إلى عدم تمكنهما من الاتفاق على بيع المنزل الذي يملكانه معا في برشلونة، وأن بيكيه يضغط على شاكيرا للموافقة على بيع المنزل.

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وأضاف الصحافي: للقيام بذلك، سيكون لاعب برشلونة السابق على استعداد للذهاب إلى أبعد مدى، سيتجه إلى القضاء، بالإضافة إلى ذلك، فهو يطالب بمزيد من الأيام مع أطفاله.

وأعلن بيكيه والنجمة الكولومبية شاكيرا في حزيران 2022 انفصالهما، بعد علاقة دامت أكثر من عقد أثمرت طفلين.