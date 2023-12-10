"لوس أنجلوس ليكرز" يتوج بلقب النسخة الأولى من كأس رابطة الدوري الأميركي

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توج فريق لوس أنجلوس ليكرز بلقب النسخة الأولى من كأس رابطة الدوري الأميركي لكرة السلة "إن سيزون" بفوزه في النهائي على إنديانا بيسرز 123 – 109.وانتهى الربع الأول بتقدم ليكرز 34-29 قبل أن ينتهي الربع الثاني بالتعادل 31-31.واستمر تسيد ليكرز في الشوط الثاني إذ أنهى الربع الثالث لصالحه 25-22 ثم أنهى المواجهة بقوة متقدماً في الربع الرابع أيضاً 33-27.وكان أنتوني ديفيس لاعب الليكرز هو أفضل لاعب في فريقه في المباراة النهائية عقب تسجيله 41 نقطة وقيامه بخمس تمريرات حاسمة و20 متابعة.فيما نال نجم ليكرز المخضرم ليبرن جيمس جائزة أفضل لاعب في البطولة بشكل عام.