وفاة تنهي مواجهة غرناطة وبيلباو.. هذا ما حصل بالتفاصيل!

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توفي أحد المشجعين أثناء متابعة مواجهة غرناطة وأتلتيك بيلباو، اليوم الأحد على ملعب لوس كارمينيس، ضمن الجولة 16 من الدوري الإسباني.وتقرر إنهاء المباراة بالشوط الأول، في وقت كان فيه بيلباو متقدما بهدف دون رد سجله إينياكي ويليامز بالدقيقة السادسة.وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن المباراة أوقفت بعدما أبلغ أوناي سيمون حارس بيلباو حكم اللقاء بوجود مشجع في حالة صحية خطرة بالمدرجات، مشيرة إلى أن المشجع توفي بعدما أصيب بأزمة قلبية وتنفسية، دون أن تنجح التدخلات الطبية في إسعافه.واختتمت: "علم اللاعبون بنبأ وفاة المشجع وإلغاء المباراة في غرفة خلع الملابس، على أن يتم تحديد موعد آخر لإتمام المواجهة". (جول)