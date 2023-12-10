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رياضة

غوارديولا يثير الشكوك حول لحاق هالاند بمونديال الأندية

Lebanon 24
10-12-2023 | 16:11
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علق بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، على الانتصار الذي حققه فريقه على حساب لوتون تاون بنتيجة (2-1)، مساء اليوم الأحد، ضمن لقاءات الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا في تصريحات عقب المباراة لشبكة "بي بي سي": "قدمنا مستوى رائعا بعد ما حدث في النتائج الأخيرة، استقبلنا هدفا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وبشكل عام كانت المواجهة بمثابة اختبار جيد واللاعبون أظهروا رد الفعل الضروري".
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وعن غياب لاعب الفريق إيرلينغ هالاند، قال بيب: "لا نعرف مدة غيابه، يعاني من إصابة في القدم، سنتابع الوضع يوما بيوم وأسبوعا بأسبوع، نأمل أن يتعافى للمشاركة في كأس العالم للأندية". (كوورة)
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