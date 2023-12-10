غوارديولا يثير الشكوك حول لحاق هالاند بمونديال الأندية

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علق بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، على الانتصار الذي حققه فريقه على حساب لوتون تاون بنتيجة (2-1)، مساء اليوم الأحد، ضمن لقاءات الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.وقال جوارديولا في تصريحات عقب المباراة لشبكة "بي بي سي": "قدمنا مستوى رائعا بعد ما حدث في النتائج الأخيرة، استقبلنا هدفا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وبشكل عام كانت المواجهة بمثابة اختبار جيد واللاعبون أظهروا رد الفعل الضروري".وعن غياب لاعب الفريق إيرلينغ هالاند، قال بيب: "لا نعرف مدة غيابه، يعاني من إصابة في القدم، سنتابع الوضع يوما بيوم وأسبوعا بأسبوع، نأمل أن يتعافى للمشاركة في كأس العالم للأندية". (كوورة)