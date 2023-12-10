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رياضة

الفيفا يرفض طلب اتحاد جدة قبل مونديال الأندية.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
10-12-2023 | 23:00
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رفضت اللجنة المنظمة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، طلبا لاتحاد جدة السعودي قبل مواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي، يوم الثلاثاء المقبل، في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في الفترة بين 12 إلى 22 من الشهر الجاري.
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وبحسب قناة "الإخبارية" السعودية، فإن "اللجنة المنظمة للفيفا ترفض طلب الاتحاد بوضع تيفو على كامل ملعب الجوهرة، وتمنع الألعاب النارية بكافة أشكالها في المدرجات".

وتقام البطولة بمشاركة 7 أندية وهي اتحاد جدة منظم البطولة بصفته بطل الدوري السعودي، مانشستر سيتي بطل أوروبا، فلومينيسي البرازيلي بطل أميركا الجنوبية، أوراوا ريدز الياباني بطل آسيا، الأهلي المصري بطل أفريقيا، أوكلاند سيتي النيوزلندي بطل أوقيانوسيا، وليون المكسيكي بطل أميركا الشمالية.


يذكر أن الأهلي المصري ينتظر الفائز من مباراة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي، في ربع نهائي المونديال، يوم الجمعة المقبل. (كووورة)
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