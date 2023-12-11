Advertisement

رياضة

الفيفا يوافق على طلب الاتحاد السعودي

Lebanon 24
11-12-2023 | 01:20
A-
A+
Doc-P-1139816-638378797420590875.jpg
Doc-P-1139816-638378797420590875.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقر الجهاز الفني لاتحاد جدة على بديل للاعبه البرازيلي فيليبي لويز، الذي سيغيب عن قائمة الفريق في كأس العالم للأندية.

وأصيب لويز في مباراة فريقه الأخيرة أمام ضمك، وأعلن النادي إصابته بتمزق عضلي، وأكد حاجته إلى برنامج علاجي وتأهيلي لمدة 6 أسابيع.
Advertisement

وأعلن الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، مدرب الاتحاد قائمة الاتحاد التي ستشارك في مونديال الأندية خلال الفترة من 12 إلى 22 كانون الاول الجاري وضمت اسم لويز قبل تأكد غيابه.
 
وأبلغت إدارة العميد الفيفا أمس الأحد من أجل تعويض لويز بلاعب آخر، وتمت الموافقة على استبداله باللاعب الشاب سويلم المنهالي "19 عاما" الذي اختاره جاياردو لهذه المهمة.

وتنص لوائح مونديال الأندية على أحقية أي فريق في الاستبدال قبل 24 ساعة من انطلاق المباراة الأولى للمسابقة، على أن يكون سبب الاستبدال قهريا.

وتنطلق البطولة غدا الثلاثاء، حيث يواجه الاتحاد، أوكلاند سيتي النيوزيلاندي في مباراة الافتتاح. (روسيا اليوم) 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
23:00 | 2023-12-10
16:11 | 2023-12-10
13:07 | 2023-12-10
07:58 | 2023-12-10
04:18 | 2023-12-10
00:13 | 2023-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24