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رياضة

بشأن طبيعة إصابة هالاند.. هذا ما أعلنه غوارديولا

Lebanon 24
11-12-2023 | 04:27
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تحدث بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن إصابة النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم الفريق.
 
وقال غوارديولا، في تصريحات أبرزتها شبكة "جول" العالمية: "في اليوم التالي لمباراة أستون فيلا، لم يكن هالاند قادرا على المشي بشكل صحيح".
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وأضاف: "لقد تحدثت مع هالاند يوم السبت، وقال: أشعر بتحسن كبير، أستطيع المشي، ولا أشعر بأي ألم، ولهذا السبب كان علينا أن نرى حاله يوما بعد يوم".

واختتم: "لا يعاني هالاند من كسر، إنه مجرد ضغط على العظام، ونأمل أن يكون جاهزا للمشاركة ضد كريستال بالاس، وإن لم يحدث ذلك فقد تكون عودته في السعودية". (كووورة) 
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