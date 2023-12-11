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رياضة
بطاقة حمراء غريبة... طرد لاعب بعد 30 دقيقة من المخالفة!
Lebanon 24
11-12-2023
|
05:48
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تلقى جونيور برومادو، مهاجم هانزا روستوك، المنافس في دوري الدرجة الثانية الألماني، بطاقة حمراء، بعد نصف ساعة من ارتكابه المخالفة التي تسببت في طرده، خلال لقاء فريقه مع شالكه، الأحد.
وجاء التأخر الطويل، عقب توقف اللعب بعد وقت قصير من ارتكاب برومادو خطأ يستوجب الطرد ضد بليندي إدريزي، لاعب شالكه، حيث وقعت مشاحنات بين المشجعين في المدرجات، وعاد لاعبو الفريقين لغرف تبديل الملابس.
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وتلقى برومادو بطاقة صفراء في البداية، ولكن قبل استئناف اللقاء مباشرة، تدخل حكم الفيديو المساعد "فار"، ليلغي الحكم نيكولاس فينتر، الذي أدار المباراة، الإنذار، ويشهر البطاقة الحمراء مباشرة في وجه لاعب هانزا روستوك، بعد ضربه إدريزي بمرفقه في وجهه، عقب التحقق من اللعبة. (روسيا اليوم)
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