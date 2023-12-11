من الفائز بالكرة الذهبية الإفريقية لعام 2023؟ صحيفة تكشف

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أكدت تقارير إيطالية فوز مهاجم نادي نابولي، النيجيري فيكتور أوسيمين بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2023، بعد غيابه عن تدريبات فريقه لحضور حفل توزيع جوائز "الكاف" مساء اليوم الاثنين.ويتنافس أوسيمين على جائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2023 مع الثنائي المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول، والظهير الأيمن لنادي باريس سان جيرمان، المغربي أشرف حكيمي.وكشفت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، أن "أوسيمين لم يشارك في الجلسة التدريبية هذا الصباح مع فريقه نابولي لأنه استقل رحلة خاصة من مطار "كابوديتشينو" متجها إلى المغرب حيث سيحضر حفل توزيع الجوائز السنوية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف"، لكنها لم تذكر ما إذا كان غياب أوسيمين عن جلسة التدريب هذا الصباح قد تم الاتفاق عليه مع ناديه.بدورها، قالت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، إن سفر أوسيمين إلى المغرب يعني أنه هو الأقرب للتتويج بالجائزة، خاصة أن نابولي تنتظره مباراة مصيرية بعد 24 ساعة.وتواجد أوسيمين، صاحب المركز الثامن في جائزة الكرة الذهبية لمجلة "فرانس فوتبول"، في القائمة النهائية للمرشحين للفوز بالكرة الذهبية الإفريقية لموسم 2022-2023، بعد قيادته فريقه نابولي في الموسم الماضي للتتويج بلقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ نحو 30 عاما، حيث تصدر المهاجم الدولي النيجيري قائمة هدافي "الكالتشيو". (روسيا اليوم)