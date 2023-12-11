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رياضة
رادولوفيتش يعود لتدريب منتخب لبنان
Lebanon 24
11-12-2023
|
10:43
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سيعود المدير الفني المونتينغري ميودراغ رادولوفيتش لتدريب منتخب لبنان لكرة القدم، الذي سبق له الاشراف عليه بين 2016 و2019، قبل ان يستلم دفّة قيادة منتخب ميانمار، ومنه انتقل لتدريب فريق ذوب آهان الإيراني، وبعدها منتخب بلاده الذي اشرف عليه منذ عام 2020.
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وعاش المنتخب اللبناني احدى افضل الفترات في تاريخه تحت قيادة رادولوفيتش، والذي قاده في 37 مباراة، حقق خلالها 13 انتصارا و13 تعادلا مقابل خسارة، ومسجلا 42 هدفا مقابل 32 دخلت مرماه.
كما حافظ المنتخب على نظافة شباكه في 17 مباراة تحت قيادة رادولوفيتش، وهو الرقم الأفضل في تاريخ المدربين الذين أشرفوا على منتخب لبنان الذي عرف نقلة فنية نوعية كبيرة على مختلف المستويات بعد استلام المونتينغري له، اذ كان في المركز 144 على لائحة تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، ليصل في أيلول 2018 الى المركز 77 عالميا، كذلك تأهل المنتخب للمرة الأولى تحت قيادته الى كأس آسيا من بوابة التصفيات، ليحقق فوزا تاريخيا كان الأول له في النهائيات وجاء على حساب كوريا الشمالية 4 - 1.
وستكون التجربة الأولى للمدرب العائد عندما يواجه المنتخب السعودي في مباراة دولية وديّة تقام في 4 كانون الثاني المقبل في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك ضمن المعسكر الاعدادي الأخير لمنتخبنا قبل مشاركته في نهائيات كأس آسيا التي ستنطلق في 13 من الشهر عينه، حيث سيلعب لبنان المباراة الافتتاحية مع منتخب قطر المضيف وحامل اللقب، وذلك ضمن المجموعة الأولى التي تضمّه الى الصين وطاجيكستان. (الوكالة الوطنية)
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