تطور في قضية اتهام اللاعب المغربي أشرف حكيمي بالاغتصاب

عادت قضية اتهام المدافع الدولي المغربي أشرف حكيمي باغتصاب فتاة تبلغ من العمر 24 عاما، للواجهة، بعد مواجهتهما للمرة الأولى من طرف القضاء الفرنسي.

وأعلنت النيابة العامة في بلدية نانتير بضواحي العاصمة الفرنسية باريس، أن مدافع المنتخب المغربي وفريق باريس سان جيرمان لكرة القدم واجه الجمعة الماضي امرأة اتهمته بالاغتصاب.

وغاب حكيمي عن تدريبات فريقه صباح الجمعة "لأسباب شخصية" حسب بيان للنادي.

كما يترقب حكيمي حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، الذي سيقام مساء اليوم بمدينة مراكش المغربية، حيث يتنافس المدافع المغربي مع النيجيري فيكتور أوسيمين والمصري محمد صلاح على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب إفريقي.

وكان قاضي التحقيق وجه في الثالث من أذار الماضي تهمة الاغتصاب إلى حكيمي ووضعه تحت المراقبة القضائية. قبلها بأيام قليلة، اتهمته امرأة شابة باغتصابها في منزله.

وكان مصدر في الشرطة أوضح في مارس الماضي أن الشابة قالت إنها تعرفت على حكيمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، وذهبت بعدها إلى منزله على متن سيارة أجرة طلبها اللاعب لاصطحابها.

في المقابل، أكدت محامية اللاعب فاني كولان بعد ذلك أن الاتهامات "كاذبة". وقالت في بيان صحفي إن استدعاء حكيمي إلى التحقيق أتاح له "أخيرا الفرصة للدفاع عن نفسه وخاصة أخذ علم عن الملف". (وكالات)