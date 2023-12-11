لاعب إنكليزي من أصل عربي يرفض ارتداء شارة دعم المثليين من هو؟

رفض أحد لاعبي الدوري الإنجليزي ارتداء الشارة الملونة، الخاصة بدعم المثليين، خلال إحدى المباريات

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، أن أنيل أحمدهودزيتش لاعب شيفيلد يونايتد، قد كُلف بارتداء شارة القيادة التي تحمل شعار دعم المثليين، لكنه رفض ارتداء الشارة خلال مواجهة ليفربول يوم الأربعاء الماضي في الدوري الإنجليزي.

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وأوضحت الصحيفة أن أنيل أحمدهودزيتش رفض ارتداء الشارة الملونة، وفضّل ارتداء شارة القيادة العادية.



وكان الدوري الإنجليزي قد أعلن تخصيصه لفترة 2 إلى 7 ديسمبر الحالي، لدعم الأشخاص المثليين، سواء في عالم كرة القدم أو خارجها.





