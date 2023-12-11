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رياضة

"اليويفا" يعاقب بايرن ميونيخ عشية مواجهته مانشستر يونايتد

Lebanon 24
11-12-2023 | 16:00
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 فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم، غرامة قدرها 40 ألف يورو على بايرن ميونيخ الألماني بسبب استخدام جماهيره قنابل دخانية خلال مباريات عدة في دوري أبطال أوروبا.

 

وأشار النادي البافاري في بيان صحفي، إلى أنه تعرض للعقوبة بسبب "استخدام الألعاب النارية والأجهزة النارية المحظورة وإلقاء أشياء من مدرجات جماهير بايرن خلال مباريات دوري أبطال أوروبا"، لا سيما في ملعب "باركن" في كوبنهاغن خلال فوز العملاق البافاري على الفريق المحلي إ ف سي كوبنهاغن 2-1 في تشرين الأول الماضي.

 
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ويخضع بايرن أيضا للحظر مع وقف التنفيذ لمدة عامين على شراء التذاكر لمشجعيه خلال المباراة المقبلة التي تقام خارج ملعبه في دوري الأبطال.

 

ووجه بايرن "نداء عاجلا" إلى جماهيره "للامتناع في المستقبل عن استخدام الألعاب النارية في الملاعب وعن السلوك السيئ".

 

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