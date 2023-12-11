Advertisement

رياضة

ياسين بونو يتوج بجائزة أفضل حارس مرمى أفريقي 2023

Lebanon 24
11-12-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1140129-638379343617652442.jpeg
Doc-P-1140129-638379343617652442.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، امس، عن فوز المغربي ياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي والمنتخب المغربي بجائزة أفضل حارس مرمى في قارة إفريقيا لعام 2023.

 

وجاء تتويج بونو بهذه الجائزة خلال حفل توزيع جوائز "كاف" بمدينة مراكش المغربية، بعد تألقه مع منتخب بلاده في مونديال قطر 2022 وقيادته لتحقيق إنجاز تاريخي بالحصول على المركز الرابع.

 

وكان "كاف" أعلن عن تواجد 3 حراس مرشحين للتتويج بجائزة أفضل حارس مرمى في إفريقيا لعام 2023.

 

ونافس بونو على هذه الجائزة كل من محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، وأندريه أونانا حارس مرمى مانشستر يونايتد والمنتخب الكاميروني. (الأناضول)

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2023-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:31 | 2023-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:21 | 2023-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2023-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2023-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
02:41 | 2023-12-12
23:33 | 2023-12-11
18:27 | 2023-12-11
16:00 | 2023-12-11
14:00 | 2023-12-11
14:00 | 2023-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24