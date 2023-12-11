رئيس نادي أنقرة اقتحم الملعب ولَكَمَ حَكَم المباراة

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لَكَمَ فاروق قوجة رئيس نادي أنقرة جوجو الحَكم خليل أوموت في وجهه في نهاية مباراة للفريق على ملعبه بالدوري التركي الممتاز بعد أن سجل ريز سبور هدف التعادل في الدقيقة 97 يوم الإثنين.وأظهرت لقطات بثتها شبكة "تي.آر.تي" قوجة يقتحم الملعب ويلكم الحكم بعد أن أطلق صافرة نهاية المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.واقتحمت جماهير أنقرة جوجو الملعب بعد المباراة وتعرض الحكم للركل أيضا عندما سقط رغم أن هوية المهاجمين لم تكن واضحة.ونجح أوموت في النهاية في الوصول لغرفة الملابس بمساعدة الشرطة.وقالت شبكة "تي.آر.تي" إن الاتحاد التركي لكرة القدم سيعقد اجتماعا استثنائيا لمناقشة هذا الحادث.ونقلت الشبكة عن محمد بويوكاكشي رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم قوله "تعرضت كرة القدم التركية لضربة مخزية الليلة. كل من شارك في هذا الحادث سيدفع الثمن".