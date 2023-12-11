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رياضة

حادثة لا تصدق.. رئيس ناد ينهال ضرباً على حكم كرة قدم (فيديو)

Lebanon 24
11-12-2023 | 23:33
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شهد الدوري التركي الممتاز حادثة لا تصدق، حتى أنها وصفت بالـ"مخزية".

فقد انهال رئيس نادي أنقرة جوجو التركي فاروق قوجة بالضرب على الحكم خليل أوموت، ولكمه في وجهه خلال نهاية مباراة للفريق على ملعبه بالدوري التركي الممتاز، بعد أن سجل ريز سبور هدف التعادل في الدقيقة 97.
 
وأظهرت لقطات بثتها شبكة تي.آر.تي قوجة يقتحم الملعب ويلكم الحكم، بعد أن أطلق صافرة نهاية المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.

كما اقتحمت جماهير النادي أيضا الملعب بعد المباراة، حيث تعرض الحكم للركل عندما سقط رغم أن هوية المهاجمين لم تكن واضحة، وفق ما أفادت وكالة رويترز.

غير أن أوموت البالغ من العمر 37 عاماً، والذي يحكم دولياً منذ 2017، نجح بالنهاية في الوصول لغرفة الملابس بمساعدة الشرطة. (العربية) 
 
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