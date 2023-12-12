22
o
بيروت
23
o
طرابلس
27
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
16
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
23
o
بشري
22
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
في هذا الموعد.. "الرقصة الأخيرة" بين ميسي ورونالدو
Lebanon 24
12-12-2023
|
04:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد نادي إنتر ميامي الأميركي، الإثنين، تفاصيل مباراتيه الوديتين في السعودية العام المقبل، التي ستشهد مواجهة مرتقبة بين الأرجنتيني ليونيل ميسي وخصمه اللدود البرتغالي كريستيانو رونالدو في 1 شباط، في لقاء أطلق عليه المنظمون لقب "الرقصة الأخيرة".
Advertisement
وسبق للنادي الأميركي أن أعلن عن نيته السفر إلى المملكة لخوض مواجهة ضد النصر في الرياض، لكن من دون ان يحدد موعد المباراة.
وقال إنتر ميامي، الإثنين، إنه سيواجه الهلال متصدر الدوري السعودي، في الرياض على ملعب "المملكة أرينا" في 29 كانون الثاني، ثم سيواجه النصر في 1 شباط على الملعب عينه، مانحا الفرصة لجماهير كرة القدم لمشاهدة ميسي بمواجهة رونالدو من جديد، في فصل جديد من الخصومة المثيرة التي جمعتهما طوال سنوات، منذ مباراتهما الأولى بمواجهة الآخر في 2008.
وقال المدير الرياضي في إنتر ميامي كريس هندرسون: "ستقدم هذه المباريات اختبارات مهمة لفريقنا، وهو ما سيفيدنا مع اقترابنا من الموسم الجديد".
وسيخوض إنتر ميامي جولة خارجية أخرى في هونغ كونغ لمواجهة فريق من نجوم دوري الدرجة الأولى، في الرابع من فبراير، ويعود الفريق مباشرة من بعدها إلى الولايات المتحدة لانطلاق منافسات الدوري المحلي "إم إل إس" في أواخر شباط. (سكاي نيوز عربية)
Advertisement
الأكثر قراءة
بغاية الجمال... من هي فاطمة حبيبة هذا الرئيس الجديد؟ (صور)
Lebanon 24
بغاية الجمال... من هي فاطمة حبيبة هذا الرئيس الجديد؟ (صور)
07:31 | 2023-12-11
11/12/2023 07:31:12
Lebanon 24
Lebanon 24
صوتٌ قويّ سُمِعَ في منطقة لبنانيّة قبل قليل... ما هي طبيعته؟
Lebanon 24
صوتٌ قويّ سُمِعَ في منطقة لبنانيّة قبل قليل... ما هي طبيعته؟
10:21 | 2023-12-11
11/12/2023 10:21:44
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر مفاجأة عن "حزب الله".. ماذا فعلت "قوّة الرضوان"؟
Lebanon 24
آخر مفاجأة عن "حزب الله".. ماذا فعلت "قوّة الرضوان"؟
16:00 | 2023-12-11
11/12/2023 04:00:43
Lebanon 24
Lebanon 24
في سوق الدولار.. إليكم ما قرّره الصرافون مؤخراً!
Lebanon 24
في سوق الدولار.. إليكم ما قرّره الصرافون مؤخراً!
14:35 | 2023-12-11
11/12/2023 02:35:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أنباء عن إتفاق يخصّ وضع الجنوب.. مفاجأة عن مضمونه وهذه شروط إسرائيل!
Lebanon 24
أنباء عن إتفاق يخصّ وضع الجنوب.. مفاجأة عن مضمونه وهذه شروط إسرائيل!
11:02 | 2023-12-11
11/12/2023 11:02:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
02:41 | 2023-12-12
أردوغان يعلق على "لكم حكم تركي".. هذا ما قاله
23:33 | 2023-12-11
حادثة لا تصدق.. رئيس ناد ينهال ضرباً على حكم كرة قدم (فيديو)
23:00 | 2023-12-11
ياسين بونو يتوج بجائزة أفضل حارس مرمى أفريقي 2023
18:27 | 2023-12-11
رئيس نادي أنقرة اقتحم الملعب ولَكَمَ حَكَم المباراة
16:00 | 2023-12-11
"اليويفا" يعاقب بايرن ميونيخ عشية مواجهته مانشستر يونايتد
14:00 | 2023-12-11
لاعب إنكليزي من أصل عربي يرفض ارتداء شارة دعم المثليين من هو؟
فيديو
أمام أكثر من 800 شخص.. استمع إلى بايدن يقول: أنا صهيوني (فيديو)
Lebanon 24
أمام أكثر من 800 شخص.. استمع إلى بايدن يقول: أنا صهيوني (فيديو)
00:24 | 2023-12-12
12/12/2023 13:39:54
Lebanon 24
Lebanon 24
نانسي عجرم تدخل في نوبة ضحك على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
نانسي عجرم تدخل في نوبة ضحك على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
02:03 | 2023-12-11
12/12/2023 13:39:54
Lebanon 24
Lebanon 24
تحطم "إف 16" في كوريا الجنوبية ونجاة طيارها الأميركي (فيديو)
Lebanon 24
تحطم "إف 16" في كوريا الجنوبية ونجاة طيارها الأميركي (فيديو)
01:58 | 2023-12-11
12/12/2023 13:39:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24