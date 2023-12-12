في هذا الموعد.. "الرقصة الأخيرة" بين ميسي ورونالدو

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أكد نادي إنتر ميامي الأميركي، الإثنين، تفاصيل مباراتيه الوديتين في السعودية العام المقبل، التي ستشهد مواجهة مرتقبة بين الأرجنتيني ليونيل ميسي وخصمه اللدود البرتغالي كريستيانو رونالدو في 1 شباط، في لقاء أطلق عليه المنظمون لقب "الرقصة الأخيرة".وسبق للنادي الأميركي أن أعلن عن نيته السفر إلى المملكة لخوض مواجهة ضد النصر في الرياض، لكن من دون ان يحدد موعد المباراة.وقال إنتر ميامي، الإثنين، إنه سيواجه الهلال متصدر الدوري السعودي، في الرياض على ملعب "المملكة أرينا" في 29 كانون الثاني، ثم سيواجه النصر في 1 شباط على الملعب عينه، مانحا الفرصة لجماهير كرة القدم لمشاهدة ميسي بمواجهة رونالدو من جديد، في فصل جديد من الخصومة المثيرة التي جمعتهما طوال سنوات، منذ مباراتهما الأولى بمواجهة الآخر في 2008.وقال المدير الرياضي في إنتر ميامي كريس هندرسون: "ستقدم هذه المباريات اختبارات مهمة لفريقنا، وهو ما سيفيدنا مع اقترابنا من الموسم الجديد".