ما مصير رئيس ناد تركي بعدما لكم حكما في وجهه؟

اعتقلت السلطات التركية، اليوم، فاروق كودجا رئيس نادي أنقرة غوجو، بعد لكمه حكما في وجهه عقب نهاية مباراة بالدوري المحلي، وقد أبلغ الحكم الشرطة أن كودجا هدده بالقتل.

وجاء الاعتقال بعد اندلاع أعمال عنف خلال مباراة أنقرة غوجو على أرضه أمام ريزه سبور مساء امس.

وقال الحكم: "فاروق كودجا لكمني تحت عيني اليسرى، وسقطت على الأرض. وعندما كنت على الأرض ركلني آخرين في وجهي وأجزاء أخرى من جسدي عدة مرات.

وتابع: "كودجا قال لي ولزملائي وهو يخاطبني سأقضي عليك. قال لي سأقتلك".

وقال كودجا أمام المحكمة، وفقا لوكالة أنباء "ديميرورين" المحلية: "تطور هذا الحادث نتيجة للقرارات الخاطئة والسلوك الاستفزازي للحكم. كان هدفي الرد عليه لفظيا والبصق في وجهه".

وقال الاتحاد التركي لكرة القدم إنه أوقف جميع المسابقات المحلية بعد الحادث "المخزي" في أنقرة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية كودجا وهو يقتحم الملعب ويلكم ميلر، الذي أطلق صفارة النهاية بعدما سجل ريزه سبور هدف التعادل 1-1 في الدقيقة 97 على ملعب أريامان في أنقرة.

وأظهرت لقطات عرضتها الوزارة الحكم وهو يرقد على سرير في المستشفى ووجهه متورم، ويركب دعامة على رقبته.

وقال الطبيب محمد يوروبولوت كبير الأطباء في المستشفى: "توقف النزيف في عين ميلر اليسرى قليلا. لن يكون هناك أي ضرر دائم".

قال رئيس الاتحاد الدولي (فيفا) جاني إنفانتينو، إن الأحداث التي وقعت بعد المباراة "غير مقبولة على الإطلاق وليس لها مكان في رياضتنا أو مجتمعنا. من دون حكام المباريات لا توجد كرة قدم".

قال أردوغان عبر منصة "إكس"، إن "الرياضة لا تتوافق مع العنف. لن نسمح أبدا بحدوث أعمال عنف في الرياضة التركية".