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رياضة

الإتّحاد الإيطاليّ يُوقف لوكاكو

Lebanon 24
12-12-2023 | 11:57
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أُوقف روميلو لوكاكو مهاجم روما، مباراة واحدة بعد طرده أمام فيورنتينا عقب عرقلته لكريستيان كوامي، في المرحلة الـ15 من الدوري الإيطالي، حسب ما أعلن الاتحاد المحلي.

وأشهر الحكم بطاقة حمراء مباشرة للمهاجم البلجيكي الدولي في الدقيقة 87 خلال المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 الأحد الماضي، ليكمل زملاؤه الدقائق المتبقية بتسعة لاعبين، بعدما كان قد طُرِد البولندي نيكولا زاليفسكي في منتصف الشوط الثاني.
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ولم يصب كوامي بجروح خطيرة إثر تعرضه لتدخل خشن من لوكاكو، لكن كان من المحتمل أن يتم إيقاف المهاجم البلجيكي ثلاث مباريات بسبب السلوك العنيف.

وسيغيب لوكاكو عن مواجهة بولونيا الأحد المقبل. (روسيا اليوم)
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