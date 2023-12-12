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رياضة

لاعب إيطالي شهير يعتزل كرة القدم

Lebanon 24
12-12-2023 | 14:00
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أعلن جورجيو كيليني، مدافع منتخب إيطاليا ويوفنتوس السابق، اعتزاله كرة القدم في سن 39 عاماً، وذلك في بيان على حسابه بمنصة "إكس" للتواصل الاجتماعي.

ولعب كيليني هذا الموسم مع نادي لوس أنجلوس إف.سي في الدوري الأميركي.
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وقاد كيليني منتخب إيطاليا للفوز ببطولة أوروبا 2020 بعد الانتصار على إنجلترا بركلات الترجيح في النهائي على ملعب ويمبلي.

وخاض قلب الدفاع 117 مباراة مع منتخب بلاده.



المصدر: أ.ف.ب - الشرق الأوسط - رويترز

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