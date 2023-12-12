بالأسماء... "الفيفا" يُعلن عن المرشحين الثلاثة للفوز بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى في العالم لعام 2023.



وشهدت القائمة النهائية، تواجد الثلاثي البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، والمغربي ياسين بونو، حارس الهلال السعودي، والبرازيلي إيدرسون حارس مانشستر سيتي. (روسيا اليوم)

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