Advertisement

رياضة

بالأسماء... "الفيفا" يُعلن عن المرشحين الثلاثة للفوز بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم

Lebanon 24
12-12-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1140519-638380152385426441.jpg
Doc-P-1140519-638380152385426441.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى في العالم لعام 2023.

وشهدت القائمة النهائية، تواجد الثلاثي البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، والمغربي ياسين بونو، حارس الهلال السعودي، والبرازيلي إيدرسون حارس مانشستر سيتي. (روسيا اليوم)
Advertisement
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
14:00 | 2023-12-12
11:57 | 2023-12-12
10:10 | 2023-12-12
09:50 | 2023-12-12
07:52 | 2023-12-12
04:24 | 2023-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24