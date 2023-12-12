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رياضة
بسبب "تشلسي".. "قرار غير مسبوق" في الدوري الإنكليزي هذه تفاصيله
Lebanon 24
12-12-2023
|
23:00
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قررت رابطة الدوري الإنكليزي لكرة القدم تحديد مدة عقود اللاعبين بخمسة أعوام كحد أقصى، بهدف الامتثال للوائح الاتحاد الأوروبي للعبة.
ويهدف الإصلاح، الذي تم تبنيه، إلى الحد من ممارسة واسعة النطاق بين أندية معينة، بدءا من تشلسي، الذي عُرِف في إبرامه عقودا طويلة الأمد، لأسباب تتعلق بالمحاسبة، بحيث يمكن لرسوم الانتقالات أن توزّع على طول مدة العقد. بمعنى آخر، كلما كان العقد أطول كلما انخفضت الدفعات السنوية المسجلة في حسابات النادي.
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وبموجب الإصلاح الجديد وغير المسبوق، يوزّع بدل انتقال بقيمة 100 مليون يورو على خمسة أعوام، ليصبح 20 مليونا في العام، مقابل 12.5 مليون يورو لو كان العقد لمدة ثمانية أعوام. (سكاي نيوز)
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