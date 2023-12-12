بعد أن فقد أطرافه.. بطل روسي يعود للتزلج ويبهر الجميع

وظهر كوستوماروف وهو يتدرب على الأطراف الصناعية في حلبة التزلج، معلقاً لقد قلت أنني سأقف على الجليد".

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وفي وقت سابق، قال كوستوماروف إن أطفاله يطلقون عليه الآن اسم "بابا الرجل الآلي 3000" مضيفا: "سألني ابني: هل من الممكن أن تجعل رأسك يدور 360 درجة".



يذكر أن رومان كوستوماروف، البالغ 45 عاما، دخل المستشفى وخضع للعناية المركزة العام الماضي بسبب التهاب رئوي حاد، تسبب في تلف الأوعية الصغيرة ونخر الأنسجة.

وأجريت لكوستوماروف عملية جراحية، حيث قال الأطباء المشرفون: "إن التدخل الجراحي كان ضروريا لإنقاذ حياة الرياضي".

وقام الأطباء ببتر قدمي المتزلج، ثم ساقيه، ويده اليمنى بأكملها وعدة أصابع من يده اليسرى، وفي وقت لاحق، تم تزويده بأرجل صناعية وذراع يمنى.







بعد أن فقد أطرافه، عاد البطل الأولمبي الروسي رومان كوستوماروف، للتزلج على الجليد من جديد، ويذهل الجميع بإرادته وقدرته.