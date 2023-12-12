مأساة خلال مباراة كرة قدم.. صاعقة رعدية تنهي حياة لاعب وتصيب 5 آخرين! (فيديو)

توفي لاعب يبلغ من العمر 21 عاما يدعى كايو هنريكي وأصيب خمسة لاعبين آخرين بجروح وحروق بعدما ضربت صاعقة رعدية أرض الملعب أثناء مباراة لكرة القدم للهواة في كأس البرازيل.



وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد لحظات من الحادث، لقطات للاعبي فريق جابيرا لذي واجه فريق سانتو أنطونيو دا بلاتينا في المرحلة الأولى من كأس البرازيل، وهم يسقطون ويتلقون المساعدة.

Jogador de futebol de 21 anos morre após ser atingido por um raio durante uma partida no Paraná, neste domingo (10). Outros 3 jogadores ficaram feridos.



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وتلقى كايو هنريكي الإسعافات الأولية في الملعب لكنه توفي متأثرا بإصابته بعد حوالي ساعتين من تعرضه للصاعقة. ومن بين المصابين الخمسة الآخرين، لا يزال أحدهم في حالة خطيرة.



وقال خوسيه دا سيلفا، عمدة بلدية سانتو أنطونيو دا بلاتينا حيث أقيمت المباراة، في بيان، إن البلدية تتضامن مع الضحايا، مؤكدا أنه تم بذل "كل الجهود" لتوفير أفضل رعاية ممكنة للمصابين. (روسيا اليوم)