Advertisement

رياضة

بالصور: ميسي مع رئيس نادي الحكمة بيروت

Lebanon 24
13-12-2023 | 02:56
A-
A+
Doc-P-1140674-638380589168856489.jpg
Doc-P-1140674-638380589168856489.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
زار رئيس نادي الحكمة بيروت المحامي راغب حدّاد، اللاعب الأسطوري لكرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في مدينة ميامي في الولايات المتحدة الأميركية، وقدّم له قميص النادي ودرع تكريمي.
 
Advertisement
May be an image of 2 people
 
May be an image of 2 people, people playing football, people playing soccer and text that says 'å FR OM SAGESSE CLUB PRESIDENT RAGHEBHADDAD'
 
May be an image of 2 people and text
مواضيع ذات صلة
طقسٌ مُتقلّب وماطر يسيطر على لبنان... متى يستقر؟
lebanon 24
13/12/2023 12:04:28 Lebanon 24 Lebanon 24
صوت لبناني من قلب "كوب 28".. مايكل حداد يحقّق بخطواته أهدافاً محقّة
lebanon 24
13/12/2023 12:04:28 Lebanon 24 Lebanon 24
كانت متزوجة قبله ولديها 3 أبناء.. فنان لبناني شهير يحتفل برومنسية بعيد زواجه الأول (فيديو)
lebanon 24
13/12/2023 12:04:28 Lebanon 24 Lebanon 24
ببطن مكشوف ومنتفخ.. ملكة جمال أميركا السابقة اللبنانية الأصل تستعرض حملها الرابع بلباس جريء (صور)
lebanon 24
13/12/2023 12:04:28 Lebanon 24 Lebanon 24

الحكمة بيروت

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
04:30 | 2023-12-13
23:25 | 2023-12-12
23:00 | 2023-12-12
23:00 | 2023-12-12
16:00 | 2023-12-12
14:00 | 2023-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24