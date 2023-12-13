بالصور: ميسي مع رئيس نادي الحكمة بيروت

زار رئيس نادي الحكمة بيروت المحامي راغب حدّاد، اللاعب الأسطوري لكرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في مدينة ميامي في الولايات المتحدة الأميركية، وقدّم له قميص النادي ودرع تكريمي.

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