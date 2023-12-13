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رياضة
بالصور: ميسي مع رئيس نادي الحكمة بيروت
Lebanon 24
13-12-2023
|
02:56
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زار رئيس نادي الحكمة بيروت المحامي راغب حدّاد، اللاعب الأسطوري لكرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في مدينة ميامي في الولايات المتحدة الأميركية، وقدّم له قميص النادي ودرع تكريمي.
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