ما الفرق المتأهلة لدور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا 2024؟

بعد اقتراب نهاية مرحلة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2023-2024، تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم في كل مكان بالعالم، نحو موعد قرعة دور الـ16، والتي من المتوقع أن تكون مليئة بالإثارة والحماس.

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الفرق المنافسة في دور المجموعات قُسّمت إلى 8، ويتأهل عن كل مجموعة أصحاب المركزين الأول والثاني، فيما ينتقل الفريق صاحب المركز الثالث إلى الدوري الأوروبي.

وتنتهي مباريات دور المجموعات اليوم الأربعاء، وقد حجزت بعض الفرق مقاعدها بالفعل في دور الستة عشر من البطولة، على أن تقام قرعة ثمن نهائي البطولة يوم الإثنين المقبل في 18 كانون الأول 2023، والتي يبدأ معها الطريق الحقيقي نحو الكأس "ذات الأذنين".

ما الفرق المتأهلة؟

ضمن نادي "بايرن ميونخ" التأهل وصدارة المجموعة الأولى من الجولة الرابعة في مجموعات دوري أبطال أوروبا، ولحقه نادي "ريال مدريد" عن المجموعة الثالثة.

وحسم الثنائي "ريال سوسيداد" و"الإنتر" المنافسة في المجموعة الرابعة، قبل أن يتأهل "أتلتيكو مدريد" و"لاتسيو". وفي مجموعة السادسة، حصل "بوروسيا دورتموند" على البطاقة الأولى، وفي انتظار المتأهل الثاني في الجولة الأخيرة.

كما تأهل "مانشستر سيتي" و"لايبزيغ" من المجموعة السابعة، و"آرسنال" من الثاني و"برشلونة" من الثامنة والأخيرة.

ما نظام قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا؟

في هذه المرحلة، يتم تصنيف الفرق إلى فئتين، الفئة الأولى تحتوي على أصحاب صدارة المجموعات، والثانية للوصفاء، على أن يواجه متصدّر كل مجموعة وصيفاً من مجموعة أخرى، ويكون الإياب على ملعب المتصدّر.

ولا يمكن أن يلتقي فريقان من نفس المجموعة في دور الـ 16، وكذلك تجنب القرعة وقوع فريقين من نفس البلد في مواجهات هذا الدور.

وتنطلق مبارايات دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، يوم الثلاثاء 13 شباط 2024، على أن تنتهي مباريات الذهاب يوم الأربعاء 21 شباط. أما مرحلة الإياب فتبدأ يوم الثلاثاء 5 آذار 2024، على أن تنهي الأربعاء 13 آذار من الشهر ذاته.