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رياضة
أوامر عليا تمنع لاعبي برشلونة من الاستحمام!
Lebanon 24
13-12-2023
|
07:44
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كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، قرارا من الحكومة الكتالونية، سيضر لاعبي برشلونة خلال الفترة المقبلة.
وانتقل برشلونة من ملعبه التاريخي كامب نو هذا الموسم، لملعب لويس كومبانيس الأولمبي، لوجود أعمال تطوير في الأول.
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وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد أصدرت الحكومة الكتالونية عددا من القرارات المتعلقة بترشيد استخدام المياه في المقاطعة لمحاربة الجفاف.
وأضافت الصحيفة، أن قرارات الحكومة الكتالونية تمنع الاستحمام في الصالات والمراكز الرياضية.
وأشارت إلى أن القرار يشمل كذلك نادي برشلونة الذي لن يسمح للاعبيه بالاستحمام في غرف الملابس.
ومن المعروف أن اللاعبين يتناوبون على الاستحمام عقب المباريات، قبل مغادرة الملعب، وربما يكون هذا الأمر غير منطقي بالنسبة لهم. (كووورة)
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