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رياضة

ماذا علق مدرب نادي مانشستر يونايتد بعد خروج فريقه من دوري الأبطال؟

Lebanon 24
13-12-2023 | 23:00
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علّق مدرب نادي مانشستر يونايتد، إريك تين هاغ، على خروج فريقه من دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة من بايرن ميونيخ 0-1 أمس الثلاثاء في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات.
وعبر هاغ عن أسفه، بعد خروج فريقه من منافسات دوري ابطال أوروبا.
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ودخل يونايتد الجولة الأخيرة وهو بحاجة إلى معجزة لأن حتى الانتصار على بايرن لم يكن ليؤمن له بطاقة اللحاق بالعملاق البافاري إلى ثمن النهائي إلا في حال انتهاء المباراة الثانية بين كوبنهاغن وغلطة سراي بالتعادل.
وأضاف المدرب الهولندي في تصريحات نقلها موقع نادي مانشستر يونايتد: "لم نخسر التأهل لثمن نهائي دوري الأبطال اليوم (أمس)، بل خسرناه من قبل، علينا أن نعترف بذلك. أعتقد أننا قدمنا عروضا جيدة ولكننا ارتكبنا أخطاء أيضا، في النهاية لم نقدم ما يكفي ولكن أعتقد أن اليوم (أمس) الأداء كان جيدا ولم نستحق الخسارة".




المصدر: سكاي نيوز عربية
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