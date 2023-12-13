نابولي يتوج بصدارة المجموعة الثالثة في دوري الأبطال

Advertisement

ضمن نابولي الإيطالي تأهله وصدارة المجموعة الثالثة، إلى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بفوزه على ضيفه براغا البرتغالي 2-0 في الجولة السادسة الأخيرة.ورفع نابولي رصيده في المركز الثاني إلى 10 نقاط، متأخرا بفارق 8 نقاط عن ريال الذي اختتم مشواره بالعلامة الكاملة بفوزه على مضيفه أونيون برلين الألماني متذيل الترتيب 3-2، فيما حلّ براغا ثالثاً مع أربع نقاط وسيخوض ملحق الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".ودخل نابولي اللقاء على ملعبه "دييغو مارادونا" مدركاً أنه يملك قدره بين يديه حيث توجب عليه تجنب الهزيمة أمام براغا بفارق هدفين أو أكثر.