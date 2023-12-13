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رياضة

نابولي يتوج بصدارة المجموعة الثالثة في دوري الأبطال

Lebanon 24
13-12-2023 | 16:00
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ضمن نابولي الإيطالي تأهله وصدارة المجموعة الثالثة، إلى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بفوزه على ضيفه براغا البرتغالي 2-0 في الجولة السادسة الأخيرة.

 ورفع نابولي رصيده في المركز الثاني إلى 10 نقاط، متأخرا بفارق 8 نقاط عن ريال الذي اختتم مشواره بالعلامة الكاملة بفوزه على مضيفه أونيون برلين الألماني متذيل الترتيب 3-2، فيما حلّ براغا ثالثاً مع أربع نقاط وسيخوض ملحق الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".
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ودخل نابولي اللقاء على ملعبه "دييغو مارادونا" مدركاً أنه يملك قدره بين يديه حيث توجب عليه تجنب الهزيمة أمام براغا بفارق هدفين أو أكثر.


المصدر: روسيا اليوم

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