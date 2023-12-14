دوري أبطال أوروبا.. سان جيرمان يتعادل مع دورتموند ويرافقه لثمن النهائي

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حجز باريس سان جيرمان بطاقة التأهل الثانية للدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا عن المجموعة السادسة، بتعادله مع مضيفه بوروسيا دورتموند 1-1 يوم الأربعاء في الجولة السادسة الأخيرة.وكان دورتموند ضمن تأهله إلى ثمن النهائي قبل مواجهته لسان جيرمان في الجولة الأخيرة.واستغل دورتموند حالة الارتباك في دفاع باريس سان جيرمان في الدقيقة 53 ليسجل هدف التقدم عبر كريم أديمي.