Advertisement

رياضة

دوري أبطال أوروبا.. سان جيرمان يتعادل مع دورتموند ويرافقه لثمن النهائي

Lebanon 24
14-12-2023 | 00:40
A-
A+
Doc-P-1141029-638381366469407522.png
Doc-P-1141029-638381366469407522.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حجز باريس سان جيرمان بطاقة التأهل الثانية للدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا عن المجموعة السادسة، بتعادله مع مضيفه بوروسيا دورتموند 1-1 يوم الأربعاء في الجولة السادسة الأخيرة.

وكان دورتموند ضمن تأهله إلى ثمن النهائي قبل مواجهته لسان جيرمان في الجولة الأخيرة.
Advertisement

واستغل دورتموند حالة الارتباك في دفاع باريس سان جيرمان في الدقيقة 53 ليسجل هدف التقدم  عبر كريم أديمي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
03:46 | 2023-12-14
23:00 | 2023-12-13
19:49 | 2023-12-13
16:00 | 2023-12-13
07:44 | 2023-12-13
04:30 | 2023-12-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24