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رياضة
دوري أبطال أوروبا.. سان جيرمان يتعادل مع دورتموند ويرافقه لثمن النهائي
Lebanon 24
14-12-2023
|
00:40
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حجز باريس سان جيرمان بطاقة التأهل الثانية للدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا عن المجموعة السادسة، بتعادله مع مضيفه بوروسيا دورتموند 1-1 يوم الأربعاء في الجولة السادسة الأخيرة.
وكان دورتموند ضمن تأهله إلى ثمن النهائي قبل مواجهته لسان جيرمان في الجولة الأخيرة.
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واستغل دورتموند حالة الارتباك في دفاع باريس سان جيرمان في الدقيقة 53 ليسجل هدف التقدم عبر كريم أديمي.
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