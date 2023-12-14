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رياضة
إيمري أفضل لاعب في مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند
Lebanon 24
14-12-2023
|
03:46
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اختير لاعب الوسط الشاب زائير إيمري أفضل لاعب في مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند، في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة السادسة لمسابقة دوري أبطال أوروبا.
وسجل إيمري هدف التعادل لسان جيرمان من تسديدة رائعة في الدقيقة 56، وهو الهدف الذي قاد بطل فرنسا لمواصلة المغامرة في دوري أبطال أوروبا.
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وأصبح إيمري بذلك أصغر هداف فرنسي على الإطلاق في دوري أبطال أوروبا بعمر 17 عاماً و280 عاماً ليكسر رقم كريم بنزيما (17 عاماً و352 يوماً).
وقدم إيمري أداء كبيراً في مباراة سان جيرمان ودورتموند، وتحكم بشكل رائع في خط وسط الملعب، عبر تحركاته المميزة وتمريراته الذكية.
وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصاءات سدد إيمري تسديدتين في المباراة، وتمكن من صناعة فرصة واحدة، فيما بلغت نسبة نجاح تمريراته 90,3%.
وتعرّض إيمري لمخالفة واحدة في المباراة، فيما ارتكب مخالفتين.
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