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رياضة
مفاجأة للهلال: نيمار يقترب من الانتقال إلى هذا الفريق.. بمساعدة من؟!
Lebanon 24
14-12-2023
|
09:31
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زدات أنباء رحيل البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور عن فريقه الهلال السعودي بشكل كبير، في الساعات القليلة الماضية.
وانضم نيمار إلى الهلال في صيف العام الحالي، قادمًا من فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، في صفقة قدرت قيمتها بـ90 مليون يورو تقريبًا؛ حيث لعب 5 مباريات رسمية مع الزعيم، قبل أن يتعرض للإصابة بـ"قطع" في الرباط الصليبي، والتي ستبعده عن المستطيل الأخضر، لما يقرب من التسعة أشهر.
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وفي الوقت الذي يتلقى فيه اللاعب العلاج، أعلن مارسيلو تيكسيرا، رئيس نادي سانتوس البرازيلي الجديد، خلال اليومين الماضيين، تلقيه مكالمة من عائلة نيمار جونيور؛ حيث طلبوا منه حجب القميص رقم 11 لحين عودة نجلهم إلى الفريق، الذي بدأ فيه مسيرته الكروية.
أما المفاجأة الكبرى فكانت من صحيفة "FootMercato"، التي كشفت عن كواليس جديدة في عودة نجم الهلال "المرتقبة" إلى سانتوس؛ قائلة: "هناك اجتماع حدث بالفعل بين تيكسيرا ووالد نيمار".
الصحيفة أوضحت أن والد نيمار؛ هو المتحكم الأول والأخير في مسيرة اللاعب الكروية؛ لذلك حرص رئيس سانتوس الجديد، على اللقاء به، وإقناعه بعودة نجله إلى العملاق البرازيلي.
وأشارت الصحيفة، إلى أن والد نيمار رحب بفكرة عودة نجله إلى سانتوس، في صيف عام 2025، بعد نهاية عقده مع الهلال؛ ولكن من أجل تحويل الحلم إلى واقع، أصبح على النادي البرازيلي، الاتفاق مع عدد من المستثمرين، خاصة "العرب" منهم؛ من أجل تحمل جزء كبير من قيمة الصفقة. (جول)
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