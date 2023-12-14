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رياضة

"الفيفا" يعلن عن المرشحين الثلاثة لجائزة أفضل لاعب في العالم

Lebanon 24
14-12-2023 | 10:58
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يوم الخميس، عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم "ذا بيست" لعام 2023.
وتواجد في القائمة النهائية للجائزة، كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي المحترف في صفوف إنتر ميامي الأميركي، والنرويجي إيرلينغ هالاند هداف مانشستر سيتي، ونجم منتخب فرنسا ونادي باريس سان جيرمان كيليان مبابي.
 
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وأوضح "الفيفا" في بيان، أن "هذه الجائزة تكرم اللاعبين الأكثر تميزا خلال الفترة من 19 كانون الأول 2022 إلى 20 آب 2023".

وأضاف أنه سيتم الكشف عن الفائز خلال حفل سيقام في لندن يوم 15 كانوان الثاني 2024 المقبل.

وكشف "الفيفا" أنه تم ترشيح 12 لاعبا في البداية لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2023، بعد أن تم اختيارهم من قبل لجنة من الخبراء.

وتابع أن المرشحين الثلاثة النهائيين اختيروا من لجنة تحكيم دولية، ضمت مدربي منتخبات الرجال، وقادة منتخبات الرجال، وصحافيين مختصين في كرة القدم، ومشجعين صوتوا على موقع "الفيفا" الرسمي. (روسيا اليوم)
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