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رياضة
القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب.. بينهم ميسي ومبابي
Lebanon 24
14-12-2023
|
14:00
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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوم الخميس عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2023.
وضمت القائمة النهائية للمرشحين النرويجي إيرلنغ هالاند هداف مانشستر سيتي والفرنسي كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأميركي.
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ومن المقرر أن يُكْشَف النقاب عن الفائز بالجائزة، خلال الحفل الذي سوف تحتضنه العاصمة البريطانية لندن في 15 كانون الثاني المقبل.
المصدر: العربية الحدث
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